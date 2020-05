Google Adsense : de moins en moins de possibilités pour les éditeurs

Google modifie à nouveau la gestion de Google Adsense. Sous prétexte d’apporter des améliorations à son système d’annonces, le géant ne fait que réduire une fois de plus le peu de possibilités de monétisation alternative qui restaient aux webmasters et éditeurs de sites web.

Les modifications de Google Adsense

Officiellement, Google met tout en œuvre pour identifier les meilleurs moyens d’accroître l’intérêt des utilisateurs pour les annonces et pour mesurer les performances de celles qui sont diffusées sur son réseau Google Adsense. C’est pour cela que de nouveaux types d’annonces ont récemment été créés sur les sites monétisés par la régie publicitaire de Google ouverte aux éditeurs de sites.

Pour la modernisation de ses produits publicitaires, Google annonce des modifications importantes à certaines fonctionnalités AdSense. L’onglet Annonces sera mis à jour au cours des prochaines semaines afin de refléter les changements qui suivent.

Nouvelles tailles d’annonces Adsense

Il est maintenant plus facile de créer et de gérer les blocs d’annonces. Tous les blocs d’annonces seront désormais responsifs par défaut. Ils pourront donc s’adapter à différentes tailles d’écran sur les mobiles et les ordinateurs. Voilà un point positif, qui a beaucoup trop tardé à être mis en oeuvre à travers le réseau Adsense. Concrètement cela permettra aux éditeurs de sites d’optimiser les performances et la flexibilité de leurs diffusions publicitaires.

Les annonces « enrichies » de Google Adsense



Google s’oriente à toute vitesse vers les formats d’annonces plus enrichis et les blocs « Annonces display uniquement » ou « Annonces textuelles uniquement » sont supprimés. Sous couvert d’amélioration de l’expérience utilisateur (Google adore cette expression), voilà une option qui est petit à petit supprimée pour les webmasters du réseau.

Les blocs « Annonces textuelles uniquement » et « Annonces display uniquement » inclus dans les comptes Adsense ont été renommés « Annonces display ». Début 2019, ils seront mis à jour de manière à diffuser tous les types d’annonces. Les éditeurs qui souhaitaient rester sur un format « texte uniquement » peuvent toujours faire remonter leur avis à Google par le biais des commentaires de leur interface Adsense. Il paraît que leur avis intéresse les responsables de Google !

La fin des styles des annonces textuelles Adsense



Dans la même lignée, Google Adsense abandonne les styles d’annonces textuelles pour les blocs « Annonces display et textuelles ». Désormais, il est impossible de créer des styles d’annonces pour les nouveaux blocs d’annonces. Adieu la personnalisation et l’intégration impeccablement adaptée aux thèmes des sites…

En fait, Google a décidé de tout reprendre en main. Les styles d’annonces existants seront optimisés par Google au cours des prochains mois. Pour personnaliser les styles d’annonces et améliorer l’expérience utilisateur, seules les annonces natives restent encore disponibles. Mais pour compbien de temps.

Google Adsense met fin à l’utilisation des régies alternatives



Google annonce enfin la suppression de l’option « Si aucune annonce n’est disponible ». Désormais, le code affichera un espace vide, là où les webmasters avaient intégré une couleur ou une autre URL. Pourquoi vouloir mettre fin à l’utilisation de régies alternatives à Adsense ?

Tout simplement « pour améliorer la qualité et la sécurité du réseau publicitaire » si l’on en croit le communiqué officiel de Google… Difficile d’invoquer une raison plus bateau que celle-là, mais les éditeurs de sites web devront s’en contenter. Une nouvelle fois, Google veut réduire le nombre d’annonces alternatives qui réussissaient encore à se faire une place sur le réseau AdSense.



