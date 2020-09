Acheter un billet d’avion par carte bancaire : attention aux mauvaises surprises

Passer commande d’un billet d’avion en ligne est courant, mais des mauvaises surprises peuvent avoir lieu.

En effet, certaines compagnies n’hésitent pas à demander la carte bancaire utilisée pour acheter un billet d’avion en ligne. Si cette dernière n’est pas en possession du voyageur, ce dernier peut se retrouver bloqué.

La sécurité mise en avant

Parmi les compagnies, il sera possible de citer Qatar Airways, Iberia ou encore TAP Air Portugal. Ces compagnies peuvent demander au voyageur, de présenter la carte bancaire qui a été utilisée pour acheter un billet d’avion. Il faut savoir que lors de l’enregistrement, ces compagnies demandent une transaction d’un euro. Mais uniquement avec la carte bancaire utilisée en ligne. Deux choix possibles si la carte bancaire ne peut pas être présentée. Ne pas partir, ou verser une caution du montant du prix du billet. À noter que la caution sera restituée dès la présentation de la carte bancaire utilisée en ligne.

Des clients prévenus en Anglais

Ici, cela ne concerne donc que les voyageurs ayant payé par carte bancaire. Les paiements PayPal et virement bancaire ne sont donc pas concernés. Cette mesure est d’ailleurs, selon les compagnies, nécessaire en tant que dispositif anti-fraude. Cela permettant donc de vérifier que le paiement n’a pas été réalisé avec une carte volée. À souligner que les clients ont bien été prévenus par mail après la réservation. Il est notamment précisé que la carte bancaire utilisée pouvait être demandée lors de l’embarquement. Seul problème, et de taille. Ce même mail qui doit prévenir les clients, est uniquement en Anglais.

Pas vraiment légal

Point important cependant, cette mesure n’est pas légale. Puisque, selon le règlement européen, la lutte contre la fraude n’est pas un motif de refus d’embarquement. Il est alors possible de se retourner contre la compagnie aérienne. Et le gain de cause est certain pour utiliser le billet d’avion acheté.

Partager : Twitter

Facebook