Enseignement supérieur : les licences les plus populaires à l’université

À l’université, certaines licences sont bien plus populaires que d’autres.

Finalement, il n’y a que très peu de différences entre les années ; d’autant que les licences les plus populaires sont souvent les mêmes. Retour sur l’enseignement supérieur, et les licences les plus populaires à l’université.

Numéro 5, Langues étrangères appliquées

En cinquième position des licences les plus populaires à l’université, l’on retrouve les langues étrangères appliquées. Pas moins de 93 463 demandes au total, et une hausse de 12 101 demandes. Sur une seule année.

Psychologie, numéro 4

Voici, en une année, l’une des licences qui aura connu la plus forte hausse (la deuxième). Avec 17 852 demandes supplémentaires, la psychologie est une licence de plus en plus populaire à l’université. Et la première à passer la barre des 100 000 demandes (101 808).

Top 3, L’économie-gestion

En une année, l’économie-gestion reste toujours la troisième licence la plus populaire à l’université. Avec un total de 112 429 demandes. Cependant, force est de constater que cette licence s’est un peu essoufflée. En une année, seules 6 637 demandes ont été faites.

STAPS, numéro 2

Le Staps (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) poursuit sa belle ascension dans les licences les plus populaires à l’université. Dans les faits, ce sont 131 788 demandes qui ont été formulées en une année. Et cela représente une hausse de 16 193 demandes. L’on reste cependant bien loin de la licence la plus populaire.

Top 1, Le droit

C’est sans surprise que la licence la plus populaire à l’université est le droit. Avec 256 264 demandes, cette licence n’est pas prête de s’essouffler. À noter également la très belle évolution des demandes sur une année. + 51 350.

Partager : Twitter

Facebook