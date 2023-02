Tout quitter, pour partir où ? Des idées de destination pour changer de vie

Tout quitter pour partir vers une nouvelle destination ; c’est un rêve de beaucoup de Français.

Ils sont de plus en plus, chaque année, à tout quitter pour prendre la direction d’un nouveau pays. Diverses raisons peuvent pousser à un tel choix ; dès lors, retour sur des idées de destination.

Les destinations les moins cotées

C’est grâce à l’Institut international d’étude de marché, que l’on découvre les 10 destinations préférées des Français. Des lieux où l’on quitterait tout, pour partir en quête de nouvelles aventures. En bas du classement, l’on pourra donc souligner Hawaï, avec 3 % des Français. Également avec 3 % des Français, le pays situé le plus au nord du Royaume-Uni, l’Écosse. Toujours avec 3 %, la Nouvelle-Zélande.

Des destinations diverses et variées

Plus haut dans le classement, il sera possible de noter la Thaïlande, avec 4 % des habitants. La Grèce et la Norvège obtiennent également 4 % des intentions de départ des Français. À noter que les États-Unis attirent pas moins de 5 % des Français. C’est d’ailleurs une destination prisée par les étudiants ; à hauteur de 11 %. Contre 3 % seulement des retraités.

Les meilleures destinations pour partir

Pour découvrir les destinations les plus prisées des Français s’ils venaient à tout quitter, l’on débutera avec l’Australie. 6 % des Français aimeraient y habiter. Ils sont ensuite 7 % des Français à vouloir tenter l’aventure des Îles Caraïbes. Enfin, et ce n’est pas vraiment une surprise, c’est bien le Canada qui arrive en tête des meilleures destinations pour partir après avoir tout quitté. 13 % des Français désirent, ainsi, prendre un nouveau départ au Canada.