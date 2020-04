Assurance : payer moins cher en évitant les surcouvertures

Parfois, l’on pourrait penser que l’on possède bien trop d’assurances.

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques a livré une nouvelle étude. Dans celle-ci, ce sont des millions de Français qui possèdent des assurances invalidité, dépendance et incapacité de travail.

50 % pour l’incapacité de travailler

Si l’assurance santé est obligatoire pour certains salariés, il est normal de voir 96 % de la population en posséder une. Mais les assurances complémentaires, quant à elles, possèdent des chiffres bien plus surprenants. La moitié de la population Française serait donc protégée en cas d’incapacité de travailler. De plus, l’assurance dépendance est choisie par 7,5 millions d’habitants.

Un tarif supplémentaire

Pourtant, si les Français sont tant assurés, ce n’est pas forcément par choix. Mais bien à cause des packs d’assurances, qui sont souvent mis en avant par les assureurs. La Drees, dans son rapport, souligne que « Les déterminants de la souscription d’une assurance complémentaire sont complexes. On peut cependant noter l’influence de la composition des contrats offerts sur le nombre de personnes couvertes, avec en particulier l’existence de garanties accessoires associées à la garantie principale du contrat, ces garanties accessoires n’étant pas toujours aussi bien identifiées que la garantie principale par le souscripteur »

Une surcouverture pour les mêmes risques

Dans les faits, un assuré peut être couvert à de nombreuses reprises, pour le même risque. Ainsi, la Drees rapporte que, « Par exemple, une personne peut être couverte plusieurs fois pour le risque d’invalidité, dans un contrat en tant que garantie principale et dans un autre comme garantie accessoire à un contrat santé ». Et cela amène un fait important. Une facturation supplémentaire ! Une facturation qu’il est possible de réduire, notamment sur la garantie décès, invalidité, et incapacité.



