Très souvent critiquée, la contribution de la France dans le budget Européen est au centre des attentions.

Pour de très nombreuses personnes politiques, l’Europe est un gouffre financier duquel il convient de sortir au plus vite. Mais, dans les faits, quel est le coût réel de l’Union Européenne pour la France ?

Un coût en fonction de l’année

En 2016, par exemple, il était question d’une contribution Française plus élevée qu’en 2017. Notamment car la France se veut être un contributeur net dans le budget de l’Union Européenne. En prenant l’exemple de l’année 2017, la France aura versé pas moins de 16,25 milliards d’euros, et en aura récupéré 13,5 milliards. Le différentiel est bien présent, à hauteur de 2,75 milliards. Ce qui reste cependant bien loin des 9 et 11 milliards souvent mis en avant par diverses personnes politiques au cours des années.

Un coût réel en hausse

Dans les faits cependant, le coût réel de l’Union Européenne pour la France ne cessera d’augmenter. Pour rappel, la France est le second pays étant le plus contributeur à l’Union Européenne, juste derrière l’Allemagne. En 2018, il était question 21,5 milliards d’euros. 23,2 milliards d’euros en 2019, et le coût devrait même dépasser les 24 milliards d’ici 2020. En enlevant les aides européennes s’élevant, en moyenne, à 13,5 milliards, l’on parvient pourtant bien aux 11 milliards d’euros.

Avantages de l’Union Européenne

Pourtant, lorsqu’il est question de l’Union Européenne, il convient de ne pas prendre uniquement en compte le coût du budget. Au contraire. L’Union Européenne s’affiche comme une véritable puissance commerciale. Dans les plus grandes du monde. Dès lors, il est également question d’une Union Européenne qui est la plus grande exportatrice de produits manufacturés et de services. Les entreprises ont également accès à plus de 500 millions de consommateurs.

