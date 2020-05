Avant de se lancer, il convient de découvrir les concepts qui marchent.

Et cela marche dans tous les secteurs ; il faut trouver les concepts qui fonctionnent, pour ne pas tenter le diable. Retour, donc, sur les concepts de restaurant qui marchent pour créer son entreprise.

Numéro 5, La cuisine Asiatique

Une certitude à l’heure actuelle, la cuisine Asiatique connaît un fort succès sur le territoire. Peu importe que cette dernière soit Chinoise, ou Thaïlandaise par exemple. À noter que celle-ci doit tout de même se montrer haut de gamme.

La cuisine d’Hawaï, numéro 4

Nouvelle forte tendance à ne pas négliger, la cuisine d’Hawaï. Cette dernière se veut saine avant tout, en proposant des plats équilibrés. Bien souvent, les poké bowls contiennent du riz, du poisson cru mariné, des fruits et autres légumes frais. Une alternative à la cuisine d’Hawaï, la cuisine Californienne.

Top 3, La spéciale viande

Il est possible de retrouver, de plus en plus, des établissements entièrement dédiés à la viande. Ainsi, ces restaurants proposent des caves à maturation possédant des parois transparentes. Ce qui permet notamment aux clients, de découvrir une viande locale et traçable.

La fusion des saveurs, numéro 2

Dans les faits, la cuisine de fusion vient mélanger les plats de divers pays. Et cela cartonne ! Exemple avec la gastronomie Nikkei, qui combine habilement l’Amérique du Sud et le Japon. Il sera aussi possible de noter le mélange nippo-brésilien.

Top 1, Magasin et restaurant

Il existe un concept très apprécié. Celui qui permet d’acheter et de manger les produits. Et il existe quelques exemples à souligner. Comme la boulangerie où l’on mange, Boulom. Ou encore la boucherie-restaurant. À l’image de Persillé et Bidoche.

