Il y a un parfum qui se démarque de la concurrence.

Dans les faits, un parfum est une véritable œuvre d’art et certains entendent bien le prouver. Retour, aujourd’hui, sur le parfum le plus cher du monde.

Quel est le parfum le plus cher du monde ?

Il existe toujours des moments particuliers, des moments qui dégagent une certaine senteur. Ce parfum, quant à lui, ne laissera personne indifférent ; bien au contraire. Il est l’œuvre de The Spirit of Dubaï Parfums, rien de moins. Son nom ? Shumukh. Traduit, cela signifie mériter le meilleur.

Un parfum dans le Guiness World Records

Outre le parfum, il y a l’emballage. Et là aussi, The Spirit of Dubaï Parfums frappe fort. La fiole est taillée dans du cristal et l’on retrouve du topaze, des diamants noirs et diamants blancs, mais également des perles et du marbre Italien. Cette même fiole peut contenir trois litres de parfum. Sur le papier, il est question de 38,55 carats de diamants, deux kilos d’or pur et cinq kilos d’argent. Toujours pur.

Un prix très élevé

Pour parvenir à créer ce parfum, il était question de 494 essais sur trois années au total. À l’intérieur du parfum, de l’ambre, du musc, du bois de santal, de la rose pure de Turquie, du patchouli, du ylang-ylang, de l’encens et du bois de oud. Ce parfum, aussi bien pour hommes que pour femmes, tient sur la peau pendant 12 heures. Son prix, flacon compris ? 1, 295 million de dollars. Soit, en euro, environ 1, 144 million.

