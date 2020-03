Quand les banques veulent devenir coach en gestion de patrimoine

Les banques Françaises se tournent désormais vers un autre secteur, la gestion de patrimoine.

En effet, deux banques ont mis au point plusieurs outils de gestion de patrimoine, destinés à diverses catégories de personnes. La première application est dédiée à la clientèle qui dispose d’un patrimoine d’au moins un million d’euros ; la seconde, quant à elle, se veut utile à tous.

De son côté, la BPCE (Banque Populaire – Caisse d’Épargne) a mis en avant MoneyPitch. Une application mobile iOS et Android, ainsi qu’un service Web. Cet outil MoneyPitch est destiné aux clients banque privée de BPCE. Uniquement aux entrepreneurs et autres familles, qui disposent d’un patrimoine d’un million d’euros au minimum. Ce qui représente environ 60 000 clients potentiels. Dans les faits, l’appli possède un agrégateur qui permet au client de visualiser tous ses comptes, dans tous les établissements financiers. MoneyPitch s’occupera d’envoyer des alertes et autres notifications à l’utilisateur. Des alertes sur les cours, sur les risques et les performances par exemple.



Trajectoires Patrimoine

Plus grand public, le Crédit Agricole met en avant Trajectoires Patrimoine. Présentée en janvier dernier, l’offre se distingue en se rendant disponible à tous les clients particuliers. Karine Bourguignon, la directrice des parcours clients du Crédit Agricole souligne d’ailleurs que « Deux tiers des clients des caisses régionales sont concernés. Cela représente environ 14 millions de personnes, que nous voulons toucher d’ici trois ans ». À noter que les mineurs et les clients qualifiés de fragiles financièrement ne sont pas à l’ordre du jour du dispositif. Il faut aussi souligner que Trajectoires Patrimoine ne s’utilise pas seul. En effet, l’outil est à utiliser en agence, avec l’aide d’un conseiller. Grâce à l’application, il sera donc possible de faire un bilan du patrimoine mobilier ainsi qu’immobilier, puis de préparer les futurs projets.









