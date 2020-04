Retour sur les marges faites par McDonald’s, sur ses produits stars.

Grâce à Capital, il est possible de savoir combien gagne McDonald’s sur un Big Mac, un McFlurry ou un autre produit star. Rien d’inhabituel en restauration ; cette marge est souvent supérieure à 70 %.

Le Big Mac

Dans les faits, le produit coûte à Mc Donald’s, la somme de 0,66 centimes d’euros. Cela comprend, bien entendu, tous les ingrédients et l’emballage du burger le plus célèbre. En moyenne, le Big Mac est vendu à 4,50 € en restaurant. La marge brute est donc de 76 %. À noter que les deux steaks du Big Mac représentent 63 % du coût total du Big Mac, soit 41 centimes. Vient ensuite le pain à 10 centimes et le cheddar ; 5 centimes.



Le McFlurry

Ici, il sera question du McFlurry M&M’s. Le produit revient à 34 centimes d’euros, pour un prix de vente affiché, en moyenne, à 3,30 €. Ici, la marge dépasse les 80 %, avec une marge totale de 81 %. À noter que McDonald’s obtient le mélange de la glace à 1 € le litre, et 5,80 € le kilo pour les M&M’s. Que l’on retrouve à 18 grammes par portion.



Frites, Burger, Nuggets

Les produits stars de McDonald’s ne sont ici pas en reste. En effet, la marge brute d’une portion de grande frite se hisse à 85 %. Contre 74 % pour le burger le plus classique de l’enseigne. Les Chicken McNuggets ne sont pas en reste, avec une marge brute évaluée à 80,5 % (4,45 € en prix de vente). Enfin, le Double Blue Cheese & Bacon possède une marge de 70 %, avec un prix de vente en restaurant, de 9,70 € en moyenne.







