Comment les marques créent de la proximité avec les consommateurs ?

La date de création d’une marque est de plus en plus mise en avant. Il faut dire que c’est un outil marketing particulièrement efficace pour séduire les consommateurs. Quitte à prendre quelques libertés avec la réalité…

Exemple parfait avec Badoit, une marque d’eaux gazeuses, qui communique depuis 2012 sur sa longévité. Technique commerciale par excellence, le label 1778 a été ajouté au logo de Badoit, pour rappeler ses origines et prouver la capacité de la marque, à reste dans les goûts des consommateurs.

L’impact psychologique de la date de création

Ce sont des années de recherche en marketing qui ont permis d’identifier les diverses mécaniques psychologiques expliquant l’effet chez le consommateur, de la date de création. Le principe est simple. Une fois que le consommateur se trouve devant une date de création, c’est un nœud mémoriel qui se crée dans la mémoire. Si le consommateur n’aura que peu d’intérêt pour la date, c’est la combinaison qui fait son travail. Comme le fameux « depuis » ou « since ».

Un sentiment de familiarité

D’après les mêmes études marketing, il est prouvé que le nœud mémoriel est activé lorsque le consommateur est exposé à la combinaison du « depuis » et d’une année plus ou moins lointaine. Cela permet un traitement plus fluide de l’information. Et cela produit instantanément un sentiment de familiarité.

Une marque communiquant sur sa longévité parvient donc à offrir de la crédibilité et mettra en confiance le consommateur. Même si cette dernière n’est pas forcément connue.

L’effet de la date de création varie selon les produits



En fonction du secteur et de la marque, communiquer sur la date de création peut rendre une information moins fluide. L’effet est alors contreproductif.

Dans le secteur du luxe, par exemple, le consommateur a déjà une idée de l’âge de la marque. Si la marque venait à ajouter la date de création, cela pourrait réduire la fluidité du traitement de l’information. Et l’influence de la marque sera négative. De la même façon, une marque du quotidien comme Coca-Cola n’a pas besoin de communiquer sur sa date de création. Dans ce cas-là, l’affichage d’une date de création pourrait créer une distance entre le consommateur et la marque.

Les bénéfices ne seront donc pas les mêmes. Pour profiter à plein de l’impact marketing d’une date de création, il faut une marque assez connue, mais pas trop.



