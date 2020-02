Les 3 banques les moins chères en France

Si certaines banques se veulent parfois très chères, d’autres parviennent à compenser.

Il y a un fait à souligner tout particulièrement, c’est que certaines banques n’hésitent pas à engranger de l’argent sur le dos de ses clients. Heureusement, d’autres banques en France se veulent moins chères et font même gagner de l’argent.



Avant de se pencher sur les banques les moins chères en France, il convient de noter l’importance des comparateurs de banques. Car, en effet, il est possible d’économiser entre 150 et 200 euros par an. Simplement grâce à la concurrence entre les banques. Sur Panorabanques ou MeilleureBanque, il sera possible d’y retrouver les tarifs de plus de 150 agences bancaires. Sur les opérations de base comme les virements, jusqu’aux opérations moins courantes, à l’image des retraits à l’étranger par exemple. Ici, il sera aussi possible de choisir une formule dans sa propre banque. Et, de plus, les primes d’ouvertures qui sont réservées aux nouveaux clients sont accordées.



En France, ce sont bien les banques en ligne qui sont les banques les moins chères du territoire. Ici, une seule promesse, proposer gratuitement tous les services de base. Cela comprend la tenue de compte, les commissions d’intervention et la carte de paiement. Annuellement, le client dépensera donc beaucoup moins. Et une quarantaine d’euros en réalisant des opérations à l’étranger. Attention cependant, puisque, pour bénéficier de ces services gratuits, un minimum de revenus mensuels est demandé. Chez Boursorama, ce minimum est de 1 000 euros. Contre 1 200 euros chez Fortuneo. Chez Orange Bank, il est même imposé un minimum de trois opérations dans le mois. Si les opérations ne sont pas présentes, il faut compter cinq euros par mois, de frais.



