Grâce à une récente étude de Bonial, il est possible de découvrir quels sont les hypermarchés les moins chers en France.

Si le pouvoir d’achat est souvent au centre de tous les débats, il est normal que les Français se tournent vers les prix et autres promotions des produits alimentaires ; et les enseignes le savent. Il convient également de noter que Lidl est, pour les Français, l’enseigne la moins chère du pays.



Deux ans après un tournant pour l’enseigne qui se dirigeait vers un marché de proximité, c’est bien Lidl qui frappe un grand coup. L’enseigne est désormais perçue comme la moins chère par les Français, en se classant devant l’enseigne Leclerc. Si celle-ci a perdu une place, Leclerc reste toujours très attractif pour les Français. En effet, Leclerc possède la meilleure image de promotion. Dans les faits, ce serait donc Leclerc qui propose les meilleures promotions sur le territoire. Devant Lidl.

Le classement des hypermarchés les moins chers



Si Lidl se classe donc à la première place de ce classement et que Leclerc arrive second, qu’en est-il de la suite ? En troisième place, et donc pour compléter le podium, l’on retrouve l’enseigne Aldi. L’enseigne aura même récupérée 0,1 point, par rapport à il y a six mois. Derrière, Intermarché et Carrefour arrivent, respectivement, à la quatrième et cinquième place. À noter que l’enseigne Auchan aura perdu 0,1 point, pour se classer à la sixième place du classement des hypermarchés les moins chers. Match et Monoprix arrivent, de leur côté, tout en bas du classement.







