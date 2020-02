Combien coûte un dépanneur sur autoroute ? Comment limiter les frais de dépannage ?

Bon à savoir avant d’aller plus loin, le prix d’un dépannage sur une autoroute passe à 126,93 €.



Nouveauté donc, puisque tout dépannage ou remorquage sur autoroutes et routes express se veulent facturer à hauteur de 126,93 €. Ceci représente donc une hausse d’1,68 % en une année.



Le prix d’un dépanneur sur autoroute



Désormais, et sur toutes les autoroutes et les routes express ; qui disposent de bornes d’appel d’urgence, le prix est revu à la hausse. En passant à 126,93 € TTC, contre 124,83 € il y a un an. Ce même tarif s’applique uniquement pour les remorquages de véhicules dont le poids total est inférieur à 1,8 tonne. Entre 1,8 et 3,5 tonnes, le tarif se hisse à 156,95 €. Ces mêmes tarifs se voient majorés de 50 % pour toute intervention entre 18 heures et 8 heures, ainsi que chaque samedi, dimanche et jours fériés.



Quelle posture adopter en cas de panne ?



Dans le cas d’une panne, il faut absolument se garer sur la bande d’arrêt d’urgence. Et le plus à droite que possible. Tout en allumant les feux de détresse. S’en suit l’habillement avec un gilet jaune. Une fois le triangle de pré-signalisation placé, il faut penser à se positionner derrière la barrière de sécurité. Afin d’être géolocalisé au plus vite, il conviendra donc d’utiliser la borne d’arrêt d’urgence. D’autant que seules les sociétés agréées ont le droit d’intervenir sur ces types de voies. À noter l’application pour smartphones SOS Autoroutes, qui permet aux automobilistes, de rapidement joindre les dépanneuses.



Limiter les frais de dépannage



Très bon à savoir, notamment pour les prestations supplémentaires comme le remorquage ou le remplacement des pièces. Les tarifs sont libres. Attention cependant, puisque ces derniers doivent être affichés par le dépanneur, dans son véhicule. Il doit également fournir une facture détaillée, avec toutes les opérations réalisées. Dans le cas contraire, il sera possible de saisir la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Outre cela, et une fois le véhicule hors de l’autoroute, l’automobiliste peut faire réparer son véhicule où il le désire. À noter également que si une assurance est présente dans le contrat d’assurance auto, il faut la prévenir au plus vite. Notamment pour se faire rembourser la facture d’intervention.









Partager : Twitter

Facebook