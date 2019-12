Retraites : un euro cotisé ne donne pas les mêmes droits

En fonction du régime de retraite, un euro cotisé ne donne pas les mêmes droits, et cela peut varier du simple ou double.

Il y a une question qui revient souvent ; quels actifs possèdent le meilleur régime de retraite ? Éléments de réponse grâce à une étude menée par Sapiendo et Deloitte, deux cabinets de conseil.

Des droits en fonction du régime

Premier point important, l’importance des écarts. Et cela se ressent surtout chez les personnes ayant une rémunération nette, de 50 000 euros. Dès lors, les fonctionnaires de l’État possédant 10 % de prime disposent, bien évidemment, du meilleur régime. Ici, il est question d’obtenir une rente équivalente à 2,17 % de la rémunération nette. Les fonctionnaires avec 40 % de primes obtiendront, en revanche, 1,47 %. Les taux des commerçants, artisans, agriculteurs et autres professions libérales sont, quant à eux, compris entre 1,02 et 1,19 %. Enfin, les salariés du public disposent d’1,77 % et 1,65 % pour les salariés du privé.

Des différences de droits suite à deux facteurs

Deux éléments sont à l’origine de cette différence dans les retraites. La rentabilité des cotisations, et l’effort contributif de chaque régime. Pour les fonctionnaires, la rentabilité des cotisations est plus faible que pour le privé. En effet, en privé, une cotisation de 1 000 euros apporte 46 euros de rente annuelle. Un fonctionnaire, de son côté, n’aura que 22 euros. Les efforts contributifs sont là pour compenser les différences. Les cotisations annuelles du privé s’élèvent à 35,6 % ; contre 96,7 % de la rémunération d’un fonctionnaire.

Une réforme pour offrir les mêmes droits

L’exécutif désire une réforme de taille. En effet, le gouvernement veut mettre en place un système de points, permettant à 1 euro cotisé, de donner les mêmes droits. Et ce, peu importe le régime. L’étude de Sapiendo et Deloitte est conclu de la manière suivante : « l’enjeu n’est pas seulement une question d’égalité en termes de rentabilité des cotisations mais également en termes d’effort contributif ».

