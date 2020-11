Quels sont les meilleurs taux pour un crédit immobilier à 20 ans ?

Sur 20 ans, il est encore possible d’obtenir un taux d’emprunt à hauteur d’1 %

Selon les différents profils d’emprunteurs, des écarts de taux ; jusqu’à 0,5 point, peuvent être constatés. En effet, il faut savoir que les plus bas taux de crédit ont été obtenus au Puy-en-Velay et à Nantes. Respectivement 0,85 % et 1 %.

Des taux records pour les crédits immobilier à 20 ans

Mais qui a pu bénéficier de ces taux records, aussi bien au Puy-en-Velay qu’à Nantes ? Des primo-accédants de moins de 35 ans. Et qui affichaient des hauts niveaux de revenus pour l’acquisition de leur résidence principale. Ces taux sont d’autant plus records, comparés aux offres moyennes d’un crédit immobilier sur 20 ans ; comprises entre 1,5 et 1,6 %.

Les meilleurs taux pour un crédit immobilier avec salaires modestes

Des profils classiques peuvent aussi prétendre à des taux très intéressants. En effet, il sera possible de noter un taux d’1,2 % sur 20 ans pour un cadre célibataire à Grenoble (gagnant 2 130 euros par mois). Mais également pour un célibataire gagnant 1 730 euros à Fréjus. Notamment grâce à Vousfinancer. Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer soulignait d’ailleurs que « Si on observe en novembre quelques mouvements de remontées de taux liés sans doute au fait que les banques aient atteint leurs objectifs de production de crédit, elles ont toujours la volonté de financer les meilleurs dossiers et sont alors prêtes à accorder des réductions de taux pouvant aller jusqu’à 0,50 % pour capter des clients qu’elle juge rentable dans la durée. C’est pourquoi, en cette fin d’année, les écarts de taux selon les profils se creusent »

Les taux pour un investissement locatif

Ici, il faut savoir que les banques sont exigeantes et attentives sur l’épargne résiduelle. En effet, elles demandent un montant étant équivalent à 5 % du prix d’achat. Afin de sécuriser l’investissement dans le cadre de vacances locatives ; par exemple.

