Essence, diesel : quel est le vrai prix d’un plein de carburant ?

Les prix de la pompe ne cessent d’augmenter et de faire débat auprès de la population.

En seulement une année, le prix du litre de l’essence et du diesel ont augmenté, respectivement, de près de 23 % et de 15 %. Avant la journée de mobilisation du 17 novembre, retour sur le vrai prix d’un plein de carburant.

Avant tout, il convient de souligner qu’en mai dernier, le coût du pétrole brut s’élevait à 26,8 % du prix de l’essence, et de 28,3 % du prix du diesel. Sur un plein d’une Renault Clio 4 (réservoir de 45 litres et voiture la plus vendue en France en 2017), cela représente 19,40 euros sur les 68,50 euros d’un plein de diesel. Et 18,80 euros sur les 70 euros d’un plein d’essence. Il faut ajouter à cette somme, 4,6 % du prix de l’essence et 5,5 % du prix du diesel pour le raffinage du pétrole brut. Autre charge à prendre en compte dans le vrai prix d’un plein de carburant, les frais de transport et de distribution. Une fois raffiné, ce même carburant doit être transporté dans l’un des dépôts de stockage sur le territoire, puis en station-service. Au final, cela représente 7,2 % du prix de l’essence à la pompe, et 7,6 % du prix du diesel. À noter que ce pourcentage est plus bas que dans beaucoup de pays Européens.

Les taxes élevées du prix d’un plein de carburant

Clairement, les différentes taxes représentent la plus importante part d’un plein de carburant. En mai dernier, les taxes s’élevaient à 61,4 % du prix de l’essence, et représentaient 58,6 % du prix du diesel. Dans les taxes les plus importantes, il est possible de noter la TICPE (Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques). À la différence de la TVA, cette dernière n’est pas calculée à partir du prix initial, mais se voit fixée par litre. Cette même taxe comporte aussi la taxe carbone. Sans oublier la TVA, qui s’applique aussi bien sur le prix hors taxe du plein de carburant, que sur le montant de la TICPE.

