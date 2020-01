Ces 5 métiers dont les salaires augmentent le plus

Il y a certains métiers dont les salaires ne cessent d’augmenter ; certains bien plus que d’autres.

Dès lors, sur les nombreux métiers qu’il est possible de faire, certains se démarquent par leur dynamisme. Le salaire proposé va augmenter significativement, d’après les chiffres de l’étude de rémunérations annuelle de PageGroupe, le cabinet de recrutement.

Data Scientist

Voici certainement le métier qui est le plus recherché des entreprises actuellement. Dans les faits, le data scientist est important pour l’entreprise puisque c’est ce dernier qui parviendra à faire parler les données de l’entreprise. Essentielles pour aider l’entreprise à prendre des décisions opérationnelles, mais également stratégiques. Il peut gagner jusqu’à 70 000 € annuellement.

Juriste droit des contrats

Là, il est question d’assister et de conseiller les directions opérationnelles. Mais aussi la direction des achats d’une entreprise. Avec une ancienneté d’un minimum de quinze années d’expérience, le salaire brut annuel grimpe à 80 000 euros.

Ingénieur commercial

L’ingénieur commercial est, dans les faits, le lien entre l’entreprise et les clients. S’il dispose d’un portefeuille de clients, il se doit d’analyser les besoins et faire des propositions adaptées. Essentiellement tourné dans le secteur de l’industrie, l’ingénieur commercial possède un salaire annuel de 70 000 euros à quinze ans d’expérience.

Contrôleur de gestion

Le responsable de la planification et de la gestion doit effectuer un contrôle du budget de l’entreprise. C’est donc au contrôleur de gestion qu’il incombe la réalisation de budgets prévisionnels et la création d’outils suivant les résultats. Salaire annuel brut après quinze ans d’expérience ? 75 000 euros.

Responsable de conformité

En banque et assurance, le responsable conformité s’assure de la conformité de l’entreprise à la réglementation. Mais également aux dispositions administratives et à la législation en vigueur. Pour plus de quinze ans d’expérience, son salaire annuel brut peut grimper jusqu’à 100 000 euros.

