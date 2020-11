Les travailleurs étrangers plébiscitent ces 3 pays

Les travailleurs étrangers rêvent souvent à d’autres pays pour acquérir un poste similaire, et certaines destinations reviennent plus que d’autres.

D’après une étude réalisée conjointement par Boston Consulting Group et The Network, il y a des pays bien plus envisagés que d’autres. Pour établir ce classement, l’étude s’est basée sur les réponses de 40 questions posées à 366 139 employés et chercheurs d’emplois, issus de 197 pays.

Australie

En troisième position pour les travailleurs étrangers ; et donc sur le podium, l’Australie. En recueillant pas moins de 21 % des suffrages, l’Australie est une destination de choix pour les travailleurs étrangers. De plus, l’Australie est très populaire pour les travailleurs et chercheurs d’emplois issus du Royaume-Uni, de l’Inde et de l’Afrique du Sud. La raison en est simple ; ils possèdent, en effet, une histoire commune.

En deuxième position des pays les plus plébiscités par les travailleurs étrangers, le Canada. Pas moins de 24 % des votes ont donc favorisé le Canada. Pour les travailleurs étrangers, si le Canada est si attractif, c’est pour plusieurs raisons. À commencer par un niveau de vie élevé. Il est aussi possible d’y souligner le système de santé universel. Sans oublier que le Canada, selon l’étude, accepte sans aucun problème le multiculturalisme.

États-Unis, pays le plus plébiscité

Sans surprise donc, les États-Unis est toujours au sommet des pays les plus plébiscités par les travailleurs étrangers. Selon l’étude, 34 % des sondés ont affiché leur ambition de se tourner vers les États-Unis pour poursuivre ou débuter leur carrière. Cependant, et même si le pays reste premier du classement sans réelle concurrence, le pays n’est plus la destination choisis par les Mexicains. Et cela se comprend notamment par la politique d’immigration sévère de Donald Trump.

