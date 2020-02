Inflation : qui gagne et qui perd avec la hausse des prix ?

Avec la rentrée, les étiquettes connaissent une véritable valse.

Mais l’inflation est un mot qui avait pourtant disparu ces derniers temps ; avant de se remettre en avant. Cette augmentation générale des prix a connu un pic en juillet ; 2,3 %.

Cette progression est notamment à mettre au compte de l’énergie, avec une hausse de 17 % pour le gaz et 22 % pour les produits issus du pétrole. Exemple avec le panier de produits frais, qui aura augmenté de 6,4 %. De plus, même des fruits provenant de France ; comme des pêches et autres nectarines, ont augmenté de 20 %. Il faut également souligner qu’en France, les prêts sont convenus à taux fixe. L’inflation peut donc se montrer parfois bénéfique. D’autant que l’inflation peut même favoriser la consommation. Mais à une condition.

Une stagnation des salaires

La condition est simple, les salaires et revenus doivent absolument suivre la même courbe que celle des prix. Malheureusement, la France est le pays ou les salaires augmentent le moins en Europe. Cela provient des charges, d’une productivité faible, et d’un chômage très important. Et le bilan ne se fera pas attendre. Les salaires stagnent et l’inflation grimpe. Dans les faits, cela provoque donc une perte du pouvoir d’achat. Et c’est d’autant plus marquant si le ménage utilise une voiture, chauffe la maison au gaz. Et souhaite une alimentation équilibrée. En ayant placé des économies, ce même ménage constatera également que la somme se verra consumer doucement par l’inflation. À terme, et au final donc, l’inflation ne peut qu’avoir un impact négatif pour le consommateur, mais également sur la croissance et sur l’emploi.

