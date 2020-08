Qualité de vie : 8 cadres sur 10 veulent quitter Paris

Pas moins de huit cadres sur dix envisagent très sérieusement de quitter Paris et la région Parisienne, jugés trop chers.

Si le temps de transport est également en cause, c’est bien le coût de la vie qui constitue la principale raison de cette envie. Pour 77 % des cadres, le coût de la vie est trop cher.

84 % des cadres (soit plus de huit sur dix) habitant Paris et sa région veulent s’installer dans un autre endroit de France. 70 % de ces cadres veulent même quitter Paris au cours des trois prochaines années. Voilà les chiffres avancés dans une enquête publiée par Cadremploi. 90 % des cadres veulent découvrir un cadre de vie plus agréable, tandis que 65 % d’entre eux espère un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Enfin, 28 % des sondés entendent même s’installer dans d’autres régions dans les douze prochains mois. Un coût de la vie trop cher (77 %), voilà la principale raison du mécontentement. Juste devant le temps de transport, à hauteur de 49 %. Derrière, le manque de proximité avec la nature, l’environnement dégradé et le logement complètent cette liste.

Un départ souhaité vers Bordeaux

Malgré les atouts de Paris qui sont soulignés dans cette même enquête de Cadremploi, cela ne suffit pas à retenir les cadres habitant à Paris. Pas moins de 55 % se déclarent d’ailleurs insatisfaits de leur vie à l’heure actuelle. Le classement des villes d’accueil préférées par les cadres franciliens ressemble au même classement que celui établi en 2017. Dès lors, Bordeaux arrive toujours en tête, avec 58 % des intentions. Lyon et Nantes arrivent ensuite, avec 41 %. La liste se termine plus bas, avec Metz et Saint-Etienne, avec seulement 3 %.

