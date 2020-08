Eviter les arnaques et faux placements financiers, les règles

Plusieurs règles s’appliquent, notamment pour éviter les arnaques et tout autres placements financiers douteux.

Les arnaques n’ont jamais cessé d’exister, et, malheureusement, bien des personnes peuvent se faire avoir. En suivant quelques règles de base, il sera alors possible de ne pas se faire piéger.

Même si une entreprise paraît sérieuse, l’arnaque peut-être au tournant. Outre cela, et la principale des règles, est de ne pas donner suite à une personne contactant à propos d’un placement financier miracle. Surtout si c’est dernière est une inconnue. Cela est clairement une arnaque. Il faut également penser à faire quelques vérifications pour s’assurer du sérieux de l’interlocuteur. Il faudra donc poser des questions à l’interlocuteur, aussi bien sur sa personne que sur la société. Avec le numéro d’immatriculation de la société, un tour sur Orias et Regafi s’imposera pour une vérification. Outre les questions sur l’interlocuteur et la société, il faut penser à poser quelques questions sur le placement financier en lui-même. Notamment si le rendement est élevé, car qui dit rendement élevé, dit risques élevés.

Document écrit et réflexion

Beaucoup d’arnaques et de faux placements financiers peuvent être évités en demandant une documentation écrite, et en lisant attentivement cette dernière. De plus, il faut toujours prendre le temps de la réflexion, et ne jamais décider sur un coup de tête. Attention également à ne pas céder à la pression de l’interlocuteur, cela n’apportera rien de bon. Dernier point, et non des moindres, il ne faut jamais verser de sommes d’argent, et ne jamais donner le numéro de carte bancaire.

En vidéo, l’AMF rappelle les règles pour éviter les faux placements financiers

