Comment économiser et déménager moins cher ?

Un déménagement n’est pas toujours facile ; aussi bien sur le plan humain que financier.

Car oui, comment réussir un déménagement sans argent, ou sans des personnes pour apporter leur aide ? Il existe pourtant quelques astuces, afin de rendre un déménagement plus simple et abordable.

Lancée par GDF Suez, l’application Je Déménage est devenue une incontournable du déménagement. L’application peut calculer le volume du déménagement, le nombre de cartons nécessaires, ou encore gérer les contrats d’énergies. L’application peut également trouver un véhicule et faciliter le changement d’adresse. Demenagerseul peut aussi être un site à survoler. En effet, ce dernier peut calculer les frais, les cartons, le transport, etc. Tout en donnant des conseils pour bien trier les cartons. De la même façon, l’application i-cartons permet de créer les cartons et les étiqueter pour faciliter les étapes.

D’autres astuces à savoir

Louer un véhicule n’est pas toujours facile, et Driiveme propose un tarif imbattable ; un euro. Voitures ou camions, Driiveme propose tout type de véhicules à moindres frais. Ici, le propriétaire du véhicule désire déplacer ce dernier. Et c’est au loueur qu’il incombe de payer l’essence et éventuels péages. Helpy peut aussi se montrer efficace. Ce dernier met en relation avec des personnes prêtes à rendre service, à des prix peu élevés. Déménager des meubles lourds fait aussi partie de cette liste. Enfin, le gain de temps sera considérable en utilisant Helping. En remplissant le formulaire en ligne, et sans se déplacer, il sera possible de faire venir une personne qui s’occupera du ménage, à la date souhaitée.

