Les 3 suites d’hôtels les plus chères en Europe

Elite Traveler, le magazine des jets privés, a dévoilé la liste des meilleures suites d’hôtels en 2018, et la liste est impressionnante.

Dans ce classement, les prix des suites d’hôtels s’envolent. En Europe, le prix peut aller jusqu’à 80 000 dollars la suite, par nuit.

En troisième position des suites d’hôtels les plus chères en Europe, la suite Penthouse. Située dans l’hôtel Cala di Volpe, à Porte Cervo en Italie, la suite Penthouse affiche un décor plutôt rustique. Néanmoins, la suite de 250 mètres carrés est d’un raffinement sans faille. Les clients de la suite accèdent à un solarium en terre cuite, une piscine privée et une salle à manger ayant vue sur Costa Smeralda. En outre, la suite propose une cave à vin privée. Pour profiter d’une nuit dans cette suite Penthouse, il faut toutefois débourser 41 177 dollars. La suite Penthouse de l’hôtel Martinez de Cannes, en France, propose une suite à 53 200 dollars la nuit. Ici, la suite fait 1 670 mètres carrés, et donne sur la baie de Cannes et la Croisette.

La suite d’hôtel la plus chère d’Europe

Enfin, la suite d’hôtel la plus chère d’Europe se trouve du côté de la Suisse. Avec une suite affichée à 80 000 dollars, la Penthouse Royal de l’hôtel Président Wilson se démarque du lot. Les clients qui se rendent à Genève ont donc droit à l’intégralité du huitième étage de l’hôtel, sans restriction. Dans cette suite, rien n’est laissé au hasard. Il est possible d’y retrouver billard, piano, livres rares, et même jacuzzi qui surplombe le lac Léman. Le tout, avec une sécurité renforcée et ultra moderne. Vitres pare-balles, caméras et bouton d’alarme.

Partager : Twitter

Facebook