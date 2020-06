Les 5 hommes les plus riches de l’histoire mondiale

Le patron d’Amazon Jeff Bezos est très riche. C’est même le septième homme le plus riche de l’histoire. Mais au cours de l’histoire, d’autres avant lui ont réussi à amasser beaucoup, beaucoup plus d’argent pour leur époque.

Jeff Bezos est l’homme le plus riche actuellement, bien loin devant le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et ses 95,3 milliards de dollars. Avec une fortune estimée à plus de 150 milliards de dollars, le PDG d’Amazon est rentré dans l’histoire des personnes les plus riches de l’histoire mondiale.

Dans l’histoire, Osman Ali Khan était le cinquième homme le plus riche de l’histoire mondiale. Avec une fortune estimée à plus de 179 milliards d’euros. Osman Ali Khan était le dernier souverain de la dynastie des Nizam de l’Hyderabad et de Berar. Il vécut de 1886 à 1967.

En quatrième place, le Tsar Nicolas II de Russie, avec plus de 230 milliards d’euros. Le Tsar Nicolas II de Russie fut assassiné avec toute sa famille en juillet 1918, par les bolcheviks. L’industriel et philanthrope Andrew Carnegie (1835-1919) se hisse à la troisième position du classement des hommes les plus riches de l’histoire mondiale, avec une fortune estimée à 264 milliards d’euros. Ce personnage aura d’ailleurs joué un important rôle dans l’essor de l’industrie de l’acier aux États-Unis.

Les hommes les plus riches dans l’histoire de l’humanité

En seconde place, John Davison Rockefeller (1839-1937), avec 288 milliards d’euros. Sa fortune est liée à sa compagnie de pétrole Standard Oil, devenue Esso puis ExxonMobil. Il détenait d’ailleurs un monopole du pétrole aux États-Unis.

Mais plus surprenant, l’homme le plus riche de l’histoire mondiale n’était autre que Jakob Fugger (1459-1525), dit « le Riche ». Ce banquier bavarois avait étendu son réseau à travers toute l’Europe. En plus du commerce habituel de laine, coton et autres épices, Jakob Fugger aura investit dans les mines de cuivre et d’argent. A son époque, sa fortune était bien plus importante que celle pourtant colossale de Jeff Bezos à ce jour.

