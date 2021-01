Le numéro spécial de l’émission Recherche appartement ou maison ; un an après, à voir sur M6 à la télévision en vidéo > Ce soir, c’est un moment spécial que vont connaître les téléspectateurs. En effet, il est ici question d’un numéro inédit, où l’agent immobilier préféré des Français va prendre des nouvelles des anciens participants. L’émission Recherche appartement ou maison un an après est à voir sur M6 en vidéo, dès 21 heures ce mardi 30 janvier 2018.

C’est après dix longues et belles années de loyaux services, que Stéphane Plaza ; et ses équipes, dressent le bilan de leurs nombreuses interventions, et en profitent pour retourner voir d’anciens clients. Ainsi, à Paris, l’agent immobilier retrouve Myriam et Thibaut dans leur appartement du XVe arrondissement. Pour ce couple, l’on avait longuement hésité entre deux propositions, et l’on avait fini par acheter, dans un immeuble construit récemment.

Recherche appartement ou maison un an après sur M6 et 6Play en vidéo et replay

Stéphane Plaza est également parti à la rencontre de Loïc, un papa célibataire qui désirait un appartement avec trois chambres, afin d’accueillir ses deux enfants. Au final, il avait acheté dans l’ancien. Au cours de l’émission spéciale, l’animateur n’a pas hésite à faire plus de 11 000 kilomètres, afin de faire une surprise à Lysiane et Bernard. Ce couple de retraités, qui habitait alors dans le nord, a pu changer de vie et s’installer sur l’Île de La Réunion.

L’émission spéciale de Recherche appartement ou maison un an après est à voir sur M6, à partir de 21 heures ce 30 janvier. L’émission sera aussi à regarder en vidéo et replay sur Internet, en vous rendant sur 6Play.

Partager : Twitter

Facebook