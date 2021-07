Le documentaire Capital sur M6 > Pour cette nouvelle fin de week-end, la chaîne M6 met en avant un documentaire inédit de l’émission Capital, cette fois-ci consacrée au Parc Astérix et au zoo de Beauval. Capital sur le Parc Astérix et le zoo de Beauval est à voir sur M6, à partir de 21 heures ce 23 juillet.

À l’époque de leur création, personne n’aurait misé sur la survie de ces parcs face à Disney. Pourtant, bien des années plus tard ; 30 ans, certains parcs de loisirs sont devenus ; à leur façon, une véritable histoire de succès. Mais quelles sont les méthodes pour s’imposer dans cet univers où la concurrence est rude ? Pour le Parc Astérix ; situé dans l’Oise, aux portes de Paris, l’ambition est grande ; attirer suffisamment de visiteurs (deux millions), pour entrer dans le top 10 des parcs Européens. Pour y arriver, le Parc Astérix lance cette année, sa nouvelle attraction spectaculaire, le Pégase Express. Cet investissement de 16 millions d’euros sera-t-il suffisant au parc Astérix pour confirmer ses objectifs ?

Capital sur le Parc Astérix et le zoo de Beauval à voir sur M6 : Replay du documentaire en vidéo sur 6Play

De l’autre côté, le zoo de Beauval peut désormais se vanter de battre tous les records de fréquentation. Avec pas moins d’1,4 million de visiteurs et un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros en 2016, le zoo de Beauval ; et ses 7 000 animaux, est le plus grand de France et l’un des plus attractifs dans le monde. Alors que la famille en charge du zoo de Beauval ; qui n’était, au départ, qu’une simple animalerie, désire développer encore plus ce business, elle prend d’énormes risques financiers pour briller.

Capital sur le Parc Astérix et le zoo de Beauval est à voir sur M6, à partir de 21 heures. Le replay du documentaire est aussi disponible en vidéo sur 6Play, une fois la diffusion TV terminée.

Partager : Twitter

Facebook