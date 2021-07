Voir le magazine Capital sur M6 > Ce soir, M6 offre une nouvelle émission inédite de Capital, qui se tourne vers la route des vacances, entre achats plaisirs et dépenses surprises. Vous pouvez voir Capital sur la route des vacances, à partir de 21 heures sur la chaîne M6.

Cette nouvelle soirée de Capital ; émission consacrée à la période estivale, débute avec le nouveau pari des aires d’autoroutes, le loisir et le shopping. Pour de nombreuses familles qui sont en route pour les vacances d’été, il est indispensable de faire une halte sur les aires d’autoroutes. Ici pourtant, les automobilistes y font de moins en moins souvent le plein d’essence, et, conséquence directe à cela, les sociétés transforment ces aires en petits centres commerciaux. Suite à cela, c’est un sujet sur la garde d’animaux qui se met en avant. Tous les ans, à l’approche de l’été, le même casse-tête se présente ; que faire de son animal de compagnie ? Beaucoup choisissent un service payant, mais l’éventail de possibilité est très large. Outre l’habituelle pension, de nouveaux services font leur apparition ; hôtels de luxe, garde à domicile et, même pet-sitting (dérivé de baby-sitting) entre particuliers. Mais quel est le coût de chaque formule, et pour quelles prestations ?

Capital sur la route des vacances sur M6 : Magazine économique à revoir sur 6Play en vidéo

Enfin, la soirée Capital sur la route des vacances se termine avec un sujet sur les fruits frais prédécoupés, qui sont un véritable succès. Le prêt à consommer semble de mise sur le trajet des vacances, et c’est un filon que certains ont décidé d’exploiter, notamment en proposant et en développant toute une gamme de fruits prédécoupés. Ananas, mangues, et bien d’autres encore, comment sont-ils travaillés et quels critères de qualité les distinguent ?

Capital sur la route des vacances est à regarder sur M6 à partir de 21 heures ce 2 juillet.

