Le documentaire Capital sur M6 > Ce soir, sur M6, place à un nouveau numéro de Capital, qui se penche sur les cuisines du monde, qui peuvent rapporter gros.

Dès le début de ce numéro de Capital, le téléspectateur pourra se pencher sur les pâtes Barilla, ces pâtes Italiennes qui ont conquis la planète entière. Avec de l’eau, de la farine et du sel, Barilla a bâti un incroyable empire. Cette marque Italienne créée en 1877 dans une petite boulangerie de Parme est toujours aux mains de la famille et ce sont trois frères ; de la quatrième génération, qui la gère aujourd’hui. Mais il y a un pays qui leur donne du fil à retordre, la France. Suite à ce reportage, Capital se penche sur l’avocat, le véritable or vert. L’on en retrouve sous toutes les coutures dans nos assiettes, et avec 1,5 kilo d’avocat consommé en France, par personne et par an, la demande explose. Après avoir été jugé trop gras, l’avocat possède désormais toutes les vertus et cela a une conséquence ; son prix a été multiplier par 30, en seulement quinze ans.

Capital sur l'exotisme, le halal, la tradition et la cuisine qui rapporte gros sur M6 : Documentaire en replay sur 6Play

Suite à cela, Capital vient terminer sa soirée en prenant la direction du halal, qui apparaît comme un filon divin. Le halal, star du Ramadan, représente depuis quelques années maintenant, un véritable phénomène de société et les aliments qui sont conformes au rite Musulman séduisent désormais bien au-delà de la communauté pratiquante. Au fil du temps, l’offre s’est enrichie, et propose viande, charcuterie, plats préparés, confiseries ou encore champagne sans alcool.

Capital sur l’exotisme, le halal, la tradition et la cuisine qui rapporte gros est à voir sur M6, dès 21 heures. Le documentaire sera également disponible en replay sur 6Play.

