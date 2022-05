Que sont devenues les stars de la Lambada, le tube mythique de Kaoma ?

En 1989, une chanson avait marqué l’année plus qu’une autre. L’inoubliable Lambada. Retour sur quelques faits marquants, et sur ce que sont devenues les stars de la Lambada, Chico et Roberta.

Une chanson qui n’est pas Brésilienne

Malgré les apparences ; trompeuses, la Lambada n’est pas un titre Brésilien. Bien loin de là même. En réalité, c’est un groupe bolivien, les Los Kjarkas, qui est à l’origine du tube mythique de Kaoma. Ce sont deux producteurs Français qui s’approprièrent la chanson, avant d’en faire une chanson traduite en Portugais. Avec les influences brésiliennes que l’on connaît. Pour ce scandale, le groupe d’origine obtiendra tout de même gain de cause.

Chico et Roberta

Dans le clip de la Lambada, un fait marque les esprits. La danse de deux enfants de dix ans, les véritables stars de la Lambada, Chico et Roberta. Suite à leurs prestations, ils poursuivirent une carrière musicale. Il sera alors possible de rajouter d’autres titres où Chico et Roberta ont répondu présent. Comme Frente a frente et Esperança do Natal. C’est en 1993 que le duo se séparera. Mais sans se perdre de vue, bien entendu.

Vétérinaire et Pasteur

Maintenant âgés de plus de 40 ans, les deux enfants ont bien changé. Roberta de Brito s’est mariée et connaît une carrière de vétérinaire. De son côté, Chico est devenu pasteur en église protestante. Il est également marié et à une petite fille. Fait notable, Roberta était la témoin du mariage de Chico.