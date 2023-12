Les 10 séries, émissions et films les plus regardés sur Netflix

La plateforme de streaming Netflix communique enfin sur ses contenus. Voici le top 10 des séries, films et émissions à regarder sur Netflix. Une bon moyen de savoir ce qu’il faut absolument voir, histoire de trouver des idées de séries TV. Car oui, il faut bien l’avouer, la plateforme US n’est pas vraiment connue pour communiquer sur ses contenus et chiffres d’audience. Mais désormais, il est possible de tout savoir sur ce qui cartonne sur Netflix.

10. You vs Wild

Ceux qui connaissent déjà Bear Grylls ne sont clairement pas passés à côté de cette nouvelle émission. Dans les faits, il s’agit d’une aventure interactive unique – à essayer absolument sur la plateforme.

9. Les nouvelles aventures de Sabrina

Succès loin d’être surprenant. La série Les nouvelles aventures de Sabrina reprend les personnages de la série TV d’origine (1996 – 2000), mais dans un univers bien plus sombre que l’original.

8. Riverdale

Série débutée en 2017, Riverdale propose aux spectateurs, de découvrir de nombreux secrets dans la ville de Riverdale. Succès certain à la télévision, c’est donc également le cas sur Netflix qui diffuse la série événement pour ados (et plus).

7. L’espion qui m’a larguée

Film d’Action/Comédie avec Mila Kunis, Gillian Anderson ou encore Kev Adams, L’espion qui m’a larguée est en septième position des films les plus regardés sur la plateforme Netflix.



6. After Life

Quoi de mieux qu’un succès pour une série Britannique, sur le Netflix britannique ? After Life est une série TV anglaise, qui propose une vision très comédie dramatique du futur de l’humanité.



5. Black Summer

Très loin des standard actuels qui se sont imposés (The Walking Dead et Fear the Walking Dead), Black Summer tente de se démarquer. Quoi de mieux, pour cela, que de se présenter comme un préquel à Z Nation ? Dans tous les cas, la série cartonne sur Netflix et c’est absolument mérité !

4. The Silence

Netflix, après Bird Box, s’est lancé dans la création de The Silence. Dans les faits, le concept se rapproche assez du film événement de la plateforme. Si dans le premier il était question de ne jamais ouvrir les yeux, cette fois, il ne faut pas faire le moindre bruit. Pari réussi pour Netflix, l’audience est au rendez-vous… Il reste encore 3 places à décerner dans ce Top 10 des séries, films et émissions de Netflix. Pour tout savoir sur le podium, lisez sans attendre notre article sur les 3 séries, films et émissions les plus regardés sur la plateforme de streaming.

