Que devient Diam’s ?

Au sommet de la scène du rap féminin dans les années 2000, Diam’s est maintenant loin des concerts.

C’est grâce à la sortie de son album en février 2006, que Diam’s deviendra la référence par excellence du rap féminin. L’album Dans ma bulle contenait notamment des hits, comme La Boulette, Confessions nocturnes, ou encore Jeune demoiselle.

Avec pas moins de 750 000 albums vendus, cet album de Diam’s deviendra disque de Diamant, et sera même l’album le plus vendu en France la même année. Douze années après ce premier succès, Diam’s est loin du monde auquel elle aura participé pendant quelques années. En 2007, soit seulement un an après la sortie de son album, Diam’s tombera en dépression, et passera de nombreux séjours en hôpital psychiatrique. Diam’s ; qui se nomme Mélanie Georgiades, tentera même de se suicider en avalant des somnifères. Encore un an plus tard, la chanteuse se convertira à l’Islam et portera le voile intégral. Ce vêtement fera alors polémique, puisque le pays connaissait un incroyable débat autour du voile.

Diam’s, Mariage et enfants

Lors de l’année 2012, Diam’s donnera naissance à sa première fille, nommée Maryam. Seulement quelques mois plus tard, Diam’s divorcera du père et mettra également un terme à sa carrière musicale. Trois ans plus tard, Diam’s se remariera avec Faouzi Tarkhani, qui est un ancien rappeur franco-tunisien. Elle donnera naissance à son premier garçon, Abraham. Tout n’est cependant pas rose, puisque Sara ; qui se présentait comme l’épouse du nouveau mari de Diam’s, racontait à quel point Diam’s avait détruit sa vie, en soulignant notamment que « Mon mari s’est débarrassé de nous comme des paquets. Quant à cette femme, elle m’a pris mon mari, ce qui a détruit mon foyer. Elle ne s’applique pas les leçons qu’elle fait aux autres ».

Pour mieux comprendre, l’interview vérité de Diam’s

