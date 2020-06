Qu’est devenue Susan Boyle, la chanteuse anglaise ?

Incroyable lors de sa prestation à l’émission Britain’s Got Talent, c’est à partir de ce moment que Susan Boyle sera révélée au public, sur la scène mondiale.

Déjà plus de neuf ans maintenant que Susan Boyle s’est faite découvrir lors des auditions de la version Anglaise de La France à un Incroyable Talent. Bien qu’elle ne remportera pas cette édition, sa carrière fût lancée grâce à sa prestation, incroyable.

Depuis sa participation, c’est un véritable phénomène qu’est devenue Susan Boyle. La chanteuse aura notamment été invitée sur de très grands plateaux de télévision. Cependant, la chanteuse avait eu des difficultés à faire face à sa notoriété, à tel point qu’elle fut placée en clinique psychiatrique, quelques jours seulement après la finale perdue de l’émission. En parvenant à réagir, elle sortira ensuite son premier album, véritable succès et vendus à plus de dix millions d’exemplaires. Elle parviendra aussi à réaliser un rêve en jouant des rôles à la Télévision, et en faisant une apparition dans Zoolander 2.

Un film sur sa vie

La chanteuse espère maintenant jouer un rôle dans le film basé sur sa propre vie et elle se dit d’ailleurs très enthousiaste, comme elle le souligne lors d’une interview : « Je suis très enthousiaste au sujet du film. Le script est excellent et l’équipe est géniale. Je pense que ce serait amusant que je fasse des apparitions dans les scènes avec le public et de voir combien de fois vous pouvez identifier la vraie Susan dans le film ». Belle revanche donc, pour celle qui avait été victime de harcèlement par une bande de jeunes, et qui aura été diagnostiquée diabète type 2 en novembre 2016. Depuis, Susan Boyle aura également perdue beaucoup de poids.

