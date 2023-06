Le concert des vieilles canailles > Pour cette nouvelle soirée sur TF1, la chaîne a décidé de mettre les vieilles canailles en avant, un trio composé de Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. Vous pouvez voir les vieilles canailles sur TF1, à partir de 21 heures.

Quel projet totalement fou que celui-ci, et pourtant, il aura bien vu le jour, et contre toute attente. Dans l’idée de The Rat Pack, un trio légendaire qui regroupait, dans les années 1950 aux États-Unis, Dean Martin, Franck Sinatra et Sammy Davies Jr, les vieilles canailles regroupent Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. Ces trois stars de la chanson Française se sont retrouvées à Bercy en novembre 2014, sous le nom des vieilles canailles, qui est une référence à la célèbre chanson de Serge Gainsbourg.

Voir Les vieilles canailles sur TF1 : Le concert évènement sur MyTF1 en replay

Alors que la représentation devait être unique, le succès des vieilles canailles était tel que ces chanteurs de légendes ont décidé de reprendre la route, pour une ultime tournée. Pour l’occasion, la chaîne TF1 propose alors aux téléspectateurs, de suivre le concert évènement qui s’est tenu à l’AccorHotels Arena de Paris. Juste avant le show, l’on prendra la direction des coulisses afin d’assister aux derniers préparatifs. Pour faire face à la demande, ce sont 17 dates qui sont programmées partout en France, mais également en Belgique et en Suisse.

Il est possible de voir les vieilles canailles sur TF1, dès 21 heures. Le concert évènement sera également sur MyTF1 en replay, plus tard en soirée.

