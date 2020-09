C’est suite à un classement publié par l’EIU (Economist Intelligence Unit), que l’on découvre les villes les plus folles à visiter. Melbourne n’est plus, place à Vienne.

5 – Barcelone, en Espagne

En Espagne, il n’est clairement plus besoin de présenter la ville de Barcelone. Ici, l’on retrouve une ville située proche de la mer, d’innombrables bars, et le plein d’activités. Parfait pour partir en vacances.

4 – Le Costa Rica, avec San José

Le Costa-Rica se démarque notamment grâce à son modèle d’écologie – aussi bien pour le tourisme vert, que pour les énergies renouvelables. Loin d’avoir encore tout mis en place, le gouvernement entend mettre un terme aux énergies fossiles. De qui devenir le premier pays du monde sans carbone.

3 – Chengdu, en Chine

Direction la province du Sichuan pour y découvrir Chengdu – la capitale. Ici, les bâtiments sont magnifiques et anciens, et viennent contraster les bars qui se veulent très récents. De quoi y voir des pandas également.

2 – Atlanta, aux États-Unis

Atlanta se démarque surtout grâce au fait que la ville connaît un très fort essor de la cinématographie. Au point d’être considérée comme la nouvelle Hollywood.

Vienne, la ville la plus folle à visiter

En prenant la direction de l’Autriche, il est impossible de passer à côté de la capitale – Vienne. Ici, L’on note une sécurité sans faille, des transports en commun plus qu’efficaces, et une très grande diversité de structures. De quoi ravir petits et grands et donner envie d’acheter un billet d’avion.

