Que sont devenus ces enfants stars de la chanson ?

En France, beaucoup d’enfants étaient des stars de la chanson ; si certains ont connu des moments plus compliqués, certains sont revenus plus en forme que jamais. Retour sur quelques enfants stars.

5. Priscilla

Difficile d’être passé à côté des tubes qu’étaient Regarde Moi, Tchouk Tchouk Music, ou encore Toujours pas d’amour. Après un léger passage à vide, Priscilla revient en 2007 pour jouer dans la série Chante, jusqu’en 2011. Depuis, elle évoluera dans la comédie musicale Flashdance, participera à Danse avec les stars et The Island Célébrités.

4. Ilona Mitrecey

L’été de l’année 2005 sera marqué par une chanson en particulier, celle d’Ilona Mitrecey, Un Monde Parfait. Quelques chansons plus tard, Ilona Mitrecey se détourne de la musique. Puis se tournera vers le cinéma.

3. Alizée

Moi Lolita était son premier tube. Et à seulement 16 ans, Alizée connaîtra un incroyable succès. Mieux encore, la chanteuse reste, aujourd’hui, très populaire et appréciée.

2. Vanessa Paradis

Joe le taxi sort en 1987 et restera numéro un du Top 50. Vanessa Paradis a alors 14 ans. Aujourd’hui encore, elle enchaîne les prestations et les chansons. En plus d’être mannequin et actrice.

1. Jean-Baptiste Maunier

L’acteur de Pierre Morhange dans Les Choristes aura fait forte impression. Après sa prestation, il poursuivra sa carrière et prêtera ses traits à plusieurs personnages dans des films Français. Tout en intégrant la troupe des Enfoirés en 2005.

