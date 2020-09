Quelles destinations choisir pour profiter du taux de change de l’euro ?

En fonction de la destination choisie, l’euro peut se montrer plus ou moins fort. Dès lors, il conviendra de ne surtout pas prendre la direction de la Thaïlande ou du Mexique par exemple. Mais bien de se tourner vers la Turquie, ou autre Australie. Sans oublier, ensuite, de prendre en compte le coût de la vie une fois sur place.

5. La Nouvelle-Zélande

Première destination pour des idées de vacances. La Nouvelle-Zélande. Celle-ci arrive à la cinquième place de ce Top 5, avec un euro valant 1,72 dollar. En une année, l’évolution est de +2%. Et la Nouvelle-Zélande possède bien des merveilles à découvrir.

4. La Chine

Direction l’Asie pour y découvrir une autre destination de choix pour profiter du taux de change de l’euro. En Chine, un euro apporte 7,74 renminbis. Là aussi, l’on peut noter une hausse de 3%.

3. La Suède

Partons pour le nord de l’Europe, et découvrons la Suède. Outre la beauté du pays, il convient de noter qu’un euro s’échange contre 10,68 couronnes. Une hausse notable de 4%.

2. L’Australie

Partir en vacances à l’autre bout du monde et découvrir les kangourous, c’est tout à fait possible. Et c’est encore mieux lorsque l’on sait qu’un euro s’échange contre 1,63 dollar. La hausse est la même que du côté de la Suède, soit 4%.

1. La Turquie

Voilà donc la destination de choix pour profiter du taux de change de l’euro. Ici, un euro équivaut à 6,54 livres et la hausse sur une année est incroyable. Plus 19% ! De plus, le niveau de vie des touristes Européens en Turquie est le plus élevé de toutes les destinations.

