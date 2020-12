La Mecque, destination de tourisme spirituel

La Mecque essaie de faciliter la vie des touristes religieux par l’utilisation d’applications pour smartphones. Le ministère du Hadj et de la Omra offre des applications officielles telles que Hajj Services, Umrah Services, Manasikana et un lecteur de bracelet de Hadj.

Le bracelet électronique du Hadj a été lancé en 2016 après une grande ruée meurtrière en 2015. Il est d’une importance vitale dans la gestion du grand nombre de pèlerins pendant le Hadj, et agit comme un bracelet GPS électronique. Une application peut lire le code à barres pour identifier les pèlerins. En 2018, les organisateurs ont également installé un certain nombre de cabines de couchage afin d’offrir des solutions économiques dans des zones très fréquentées comme l’aéroport ou les gares ferroviaires.

Séjours à La Mecque

Le projet Jabal Omar est un méga projet de développement immobilier développé à distance de marche de la Grande Mosquée de La Mecque. Le projet est un ensemble d’hôtels et d’appartements équipés, avec 40 tours d’habitation, 15 hôtels internationaux et plus de 12 000 chambres d’hôtes.



Les visiteurs de La Mecque y retrouvent les grandes marques hôtelières mondiales telles que Marriott, Hilton et Hyatt Regency. Abraj Kudai est également en construction ; il est prévu qu’il devienne le plus grand hôtel du monde et qu’il comprenne un anneau de 12 tours de 45 étages, 10 000 chambres et cinq héliports sur les toits.

