La plus belle plage de France pour faire des photos

C’est la suite de notre classement des 5 plus belles plages du sud de la France à prendre en photo. Après avoir compilé plusieurs classements internationaux des plus belles plages françaises, voici la grande gagnante, la plage la plus photogénique de France.

La plage de Saleccia

Comme la plupart des plages classées, la plus belle plage de France se trouve également en Corse.

Pour accéder à la plage de Saleccia, mieux vaut s’armer de patience. Découvrir cette magnifique plage de sable blanc demande d’effectuer une heure de route sur une piste de terre de 13 kilomètres. Mais cela vaut le détour !

En vidéo, les plus belles plages de France

Partager : Twitter

Facebook