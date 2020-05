La tendnace se confirme, le camping devient une destination de choix pour les voyageurs, à la recherche du confort de l’hôtel et du plaisir de vacances en plein air.

En France par exemple, les campings sont devenus un incontournable du pays. A l’image du fromage et du vin. La destination France est devenue le premier pays européen dans l’hôtellerie en plein air. Réserver des vacances au camping, les raisons du succès.

De plus en plus d’étoiles pour les campings

Il est de plus en plus courant, de retrouver des sites de camping étoilés. S’il n’y avait que 700 campings classés 4 et 5 étoiles en 2000, ils sont presque vingt ans plus tard, le double. À souligner également que le bilan est le même pour les campings moins étoilés. Ils étaient 4 000 dans les années 2 000, pour n’être plus que 1 900 presque vingt ans plus tard. Question vacances au camping, il y en a pour tous les goûts !

Du mobilier neuf et des espaces privatifs dans les campings

Bien souvent, ces mêmes campings étoilés ne cessent de proposer du matériel neuf ; à l’image des barbecues, et tout l’équipement nécessaire dans un mobil-home. Et c’est sans compter d’éventuels bungalows climatisés et des jacuzzis privatifs. Nous sommes donc bien loin des campings d’il y a plusieurs années. C’est le luxe qui prime désormais, mais toujours à prix assez abordables. Il sera même possible de souligner, dans les campings les plus chics, des hébergements sur des parcelles végétalisées. Des hébergements jusqu’à 200 mètres carré d’espace. Et très diversifiés – mobil-home, cabane, chalet ou même tiny house.

Une multitude d’activités en camping

Les vacances au camping, aujourd’hui, reposent sur une offre d’activités hyper diversifiées et une qualité de services en hausse constante. À commencer par un réseau Internet bon. Pour que les vacanciers ne soient jamais totalement coupés de tout. De plus, la qualité de la restauration joue un rôle important. Tout comme les spas, saunas et jacuzzis. À noter également que bien des activités peuvent faire la différence. Comme les visites de la région, des escape games, spectacles et autres clubs pour enfants.

