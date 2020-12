Mexique : un hôtel insolite dans des barriques de tequila

C’est un hôtel totalement insolite qui reste à découvrir au Mexique.

Au Mexique, il existe une spécialité bien connue, la Tequila ; un incontournable du pays. Et c’est pour rappeler cette boisson, qu’un hôtel insolite permet de passer une nuit, à l’intérieur de barriques de cette célèbre boisson.

Un hôtel dans la ville de Tequila

Voilà donc l’hôtel qu’il est possible de découvrir en pleine ville de Tequila, au Mexique. Pour rappel, la ville de Tequila est située à l’ouest du pays, à seulement 70 kilomètres de la deuxième plus grande ville du pays, Guadalajara. Ici, l’on compte pas moins de 40 000 habitants, qui profitent d’un climat semi-sec. Et de nombreux champs d’agaves et autres forêts de pins.

Un concept unique au monde

Le propriétaire des lieux, Carlos Hernandez, souligne notamment que son concept est unique au monde. D’après l’AFP, il existe pourtant des hôtels proposant comme chambres des répliques de tonneaux de vin agrandis (mais cela n’est pas de la tequila !). Dans tous les cas, c’est bien le premier hôtel du genre au Mexique et les amateurs seront ravis.

Décoration et extérieur

Sur son terrain, l’hôtel ne compte pas moins de 34 chambres – répliques de barriques de tequila. Le tout, en plein dans un champ d’agaves, qui est la plante d’où la boisson est extraite. À l’intérieur, l’on retrouve une décoration qui met en avant les ornements spécifiques de la tequila. Mais aussi qui met en avant son élaboration et son histoire. Autre fait notable, il est possible, pour les visiteurs, de fabriquer leur propre tequila. Avec toutes les étapes nécessaires ; coupe de la plante, en passant par la distillation.

