Idées week-end à Londres : profiter de la nature pour se mettre au vert

Un week-end à Londres est possible pour se mettre au vert.

Bien que Londres soit toujours en tête dans le classement des villes les plus visitées du monde, son image écologique ne répond pas vraiment présent. Heureusement, il existe quelques idées week-end à Londres, pour profiter de la nature.

L’hôtel Mandrake

The Mandrake est un hôtel de luxe ouvert depuis fin 2017, et situé en plein cœur de Soho. Sa décoration rock et green vaut le détour. Tout comme le penthouse et la collection d’art privé. Ici, 30 chambres et 3 suites, sur 4 étages, sont à découvrir. Le tout, autour d’une cour centrale avec jardins suspendus.

Kew Garden

Londres recèle bien des secrets et autres merveilles. Et le Kew Garden en est un exemple parfait. Pour s’y rendre, il suffit d’emprunter le métro jusqu’à Kew Garden ; qui est à la fin de la zone 3. Une fois arrivé, l’on oublie bien vite que l’on se trouve dans la capitale du pays. Ici, il est question d’un ensemble de jardins et autres serres. À l’intérieur, une collection de plantes parmi les plus grandes du monde ! De plus, il sera aussi possible d’y souligner un centre de recherche en botanique.

Barbican Conservatory

C’est au troisième étage du Centre Barbican que se cache une véritable oasis tropicale. Pour rappel, le Centre Barbican est très connu pour ses expositions, théâtres et autres concerts. Cette serre est la deuxième plus grande de Londres (juste derrière la Palm House de Kew Garden). 2 000 espèces différentes de plantes et d’arbres tropicaux sont à dénombrer. Baniniers, palmiers, figuiers et d’autres encore, sont à découvrir à côté de bassins remplis de poissons japonais.

