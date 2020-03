Partir en vacances pas cher : 5 destinations abordables

S’offrir des vacances n’est pas toujours synonyme de grosses dépenses, au contraire.

Depuis plusieurs années maintenant, de nouveaux pays s’ouvrent au tourisme, et parviennent même à faire de l’ombre aux destinations les plus prisées, comme l’Espagne, l’Italie ou encore la Grèce. Retour donc, sur 5 destinations abordables pour partir en vacances pas cher.

Numéro 5, Roumanie – Bucarest

Sur le papier, Bucarest apparaît comme la ville la moins chère de toute l’Europe. Partir en vacances ici, permet notamment de découvrir des édifices incroyables, et des vieux quartiers à ne pas manquer. De plus, Bucarest met en avant de nombreux monuments. Aussi bien l’Athénée Palace, l’Arc de Triomphe, ou encore le Palais du Parlement.

La Bulgarie, Numéro 4

Après une première apparition en 2017, la Bulgarie se hisse toujours dans le top des destinations abordables. Et Sofia, la capitale du pays, ne déroge pas à la règle. Musées, monastères, cathédrale, tout ici est une ode à la découverte. Et le tout, pour un prix dérisoire.



Numéro 3, La Hongrie

Tout comme Sofia et Bucarest, la capitale de la Hongrie ; Budapest, fait partie des moins chères d’Europe. Ici, il est question de culture, monuments, ambiance et autres sources thermales. De plus, le lac Balaton est une visite à envisager sérieusement.

La Slovénie, Numéro 2

Pays des Balkans, la Slovénie est une destination de plus en plus surveillée. Et pour cause. Les paysages sont exceptionnels, au même titre que les traditions culturelles et culinaires. Les amateurs de châteaux y trouveront également leur compte.

Numéro 1, L’Albanie

Il est possible de partir en vacances en Albanie à tout moment de l’année. Notamment grâce au climat méditerranéen qui est présent. Ici, le patrimoine est préservé grâce à la non-urbanisation. L’Albanie regorge de sites archéologiques et de plages.

