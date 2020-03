Ces 5 stars françaises paient leurs impôts à l’étranger

Ce n’est un secret pour personne, mais certaines stars françaises n’hésitent pas à délaisser le pays.

Cela n’est plus réellement rare, mais beaucoup de stars quittent simplement la France, notamment pour une question de fiscalité. Retour sur 5 stars françaises qui paient leurs impôts à l’étranger.



Florent Pagny

Dans les faits, ce n’est pas pour le climat du Portugal que le chanteur Florent Pagny s’est dirigé vers ce pays. Mais bien pour les impôts et la fiscalité. Il avait même déclaré, dans le Parisien, « Quand un mec a bossé toute sa vie en payant des impôts, le jour où il est mort, on lui reprend la moitié. C’est pas une honte ? »



Gérard Depardieu

C’est en 2012 que l’acteur apprécié et reconnu est partit s’installer en Belgique. Déjà pour mettre de côté l’impôt Français. Seulement un an plus tard, soit en 2013, Vladimir Poutine, Président de la Russie, lui accordera la citoyenneté Russe. Au final ? L’acteur est imposé de seulement 6 % de ses revenus à l’année.

Arthur

Difficile de passer à côté de l’animateur phare de la chaîne TF1, tant il peut présenter d’émissions. Ce dernier admet d’ailleurs sans aucune gêne qu’il ne paye pas l’impôt Français. Puisqu’il n’habite plus exclusivement en France depuis plus de 10 ans maintenant.

Alain Delon

C’est en Suisse que réside depuis longtemps l’acteur. Tout en possédant la double nationalité. Il y a quelques années, en 2013, Alain Delon créa d’ailleurs polémique lorsqu’il affirmait comprendre que les riches Français se montrent tentés à payer moins d’impôts.



Les joueurs de tennis

Bien souvent, les joueurs de tennis sont des évadés fiscaux par excellence. Et c’est notamment le cas de Lucas Pouille qui s’est installé à Dubaï, ou de Gaël Monfils, installé en Suisse. Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga sont aussi partis en Suisse.









