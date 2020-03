Quelles sont les 7 merveilles du monde moderne ?

C’est un vote organisé par la New Seven Wonders Foundation qui désignera les 7 merveilles du monde moderne.

Pour ce vote, pas moins de 21 bâtiments ; ou sites, de 21 pays de tous les continents étaient en compétition. Et Sept seulement ont été désignés, comme les 7 merveilles du monde moderne.

Chichen Itza, Mexique

Cette ancienne ville Maya a été abandonnée plusieurs fois, mais conserve l’empreinte des peuples qui y ont habité. De nos jours, Chichen Itza reste comme l’un des sites archéologiques les plus visités du monde.

Le Christ rédempteur, Brésil



Direction Rio de Janeiro, au Brésil, pour y retrouver une autre merveille du monde moderne. La statue du Christ rédempteur. Celle qui fût offerte au Brésil par la France, ne mesure pas moins de 38 mètres de haut. Et reste comme l’une des plus grandes statues de ce genre au monde.

Le Colisée de Rome, Italie

Situé en plein centre de Rome, le Colisée s’impose comme une incroyable œuvre de l’architecture romaine. L’amphithéâtre construit en 70 après J.C. proposera spectacles publics et combats de gladiateurs pendant environ 500 ans.

La Grande Muraille, Chine

Défense de taille pour protéger la Chine de l’invasion des Barbares, la Grande Muraille de Chine est la structure la plus grande construite par l’homme. Elle mesure 6 700 kilomètres. De la Corée au désert de Gobi.

Machu Picchu, Pérou

Voici une ancienne cité du XVe siècle. Celle qui fût oubliée pendant des centaines d’années, sera découverte en 1911. La ville, en plein sur un promontoire rocheux entre le mont Machu Picchu et le Huayna Picchu, est une référence de l’architecture Inca.

Petra, Jordanie

Ancienne citée de Jordanie, Petra est creusée à même la roche. En plein cœur d’une vallée. C’est entre 700 et 800 après J.C., que Petra a été abandonnée. Notamment à cause des séismes et des modifications des routes commerciales.

Taj Mahal, Inde

Le Taj Mahal est un mausolée de marbre blanc. Qui fut notamment construit (début en 1631) suite à la demande de l’Empereur Shâh Jahân. Pour honorer la mémoire de son épouse Arjumand Bânu Begam.







