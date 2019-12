Des idées d’activités culturelles pour les enfants : simples et intelligentes

Un site Internet est spécialement dédié aux enfants de 6 à 10 ans.

Nommé Les petits M’O, ce site Internet interactif propose aux enfants un véritable éveil artistique. Ce site met également en avant de nombreuses activités culturelles pour les enfants, des activités simples, et intelligentes.

Entièrement conçu par l’agence Inconito ; une agence de communication, le portail se veut bien réalisé. Et très attractif pour les enfants. Ici, ressources drôles, mais aussi ludiques et éducatives sont à portée. Et gratuitement. Il est possible d’y retrouver les mascottes du Musée d’Orsay (l’ours Pompon) et du Musée de l’Orangerie (Lily la grenouille). Bien qu’il soit possible de visiter le site en ligne, ce dernier est également à retrouver lors des visites des enfants aux musées. En naviguant sur le site, il sera possible d’y retrouver une sélection d’œuvres des musées. Avec, en plus, un commentaire et des fiches biographiques des artistes.



Les plus du site



Gros point fort du site les Petits M’O, la carte interactive animée. Sur celle-ci, les illustrations plairont à tous et il est possible de naviguer dans les décors proposés, pour accéder aux activités proposées. Très ludique, le site permet de se déplacer dans le paysage, notamment pour entrer au Musée d’Orsay et à l’Orangerie par exemple. Autre point fort à souligner, les podcasts disponibles. Ces derniers offrent une immersion sonore incroyable. 5 podcasts sont à retrouver sur le site Internet, comme, par exemple, le Dîner de Félix Valloton, le Cirque de Georges Seurat, ou encore Le Bal du Moulin de la Galette. D’Auguste Renoir. Tous sont de vrais romans et adaptés aux enfants. De quoi s’amuser et apprendre, d’une manière simple et intelligente.

