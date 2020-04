C’est une nouvelle enquête réalisée par Air Indemnité et Liligo qui répond à cette question.

D’après cette publication, le meilleur jour de la semaine pour acheter des billets d’avions les moins chers est le jeudi ; matin. Si les départs sont les moins chers le mardi, ils sont cependant à éviter ; ceux sont les plus exposés aux retards et autres annulations.



Les conditions de l’enquête

Pour la grande majorité des Français, c’est bien le tarif qui importe le plus. Constamment à la recherche des prix les plus attractifs, cette enquête peut s’avérer très utile. Afin de la réaliser, Air Indemnité et Liligo ont surveillé plus d’un million de vols au départ ou à l’arrivée de la France. Et ce, en une année.



Le meilleur jour de la semaine pour acheter

Et cette enquête est claire. Pour réussir à obtenir ses billets d’avions les moins chers, il faut se lever tôt. En effet, c’est le jeudi, entre 6 heures 30 et 8 heures, que les prix sont les plus bas. Entre un jeudi et un samedi à la même heure, les économies sont gigantesques. Pouvant aller jusqu’à 65 %. Car oui, lorsque le week-end approche, les tarifs augmentent. Puisque c’est notamment à ce moment que les comparateurs de prix sont les plus utilisés. Et le prix des billets varie en fonction de l’offre et de la demande. À souligner que le samedi et le dimanche sont clairement à éviter pour trouver de bonnes affaires.

Quelques astuces pour baisser le prix



Première astuce, et très connue, il faut réserver tôt. En effet, plus une réservation est faite à l’avance, et plus le prix peut se montrer peu élevé. Il convient donc, si possible, d’effectuer une réservation de six à deux mois avant le départ. En outre, il faut absolument éviter de consulter les offres avec le même ordinateur. Et changer d’IP si cela est possible. Une adresse IP inconnue des sites aura toujours les meilleurs tarifs.



