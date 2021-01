Il était une fois 2018 : le meilleur des stars, people et personnalités

Revenons quelques instants sur l’année précédente, pour y découvrir le meilleur des stars.

Grâce à un sondage de Microsoft News du 12 au 17 décembre 2018, il est possible de découvrir les personnalités les plus marquantes de l’année 2018. Retour sur les peoples et personnalités les plus en vogue en 2018.



Top 5, Meghan Markle



Et ce Top 5 débute donc avec Meghan Markle, la nouvelle duchesse. Celle-ci, en épousant le prince Harry au mois de mai dernier, rentrera dans l’histoire. Dans l’histoire Britannique, mais également dans l’histoire internationale.



Donald Trump, N°4



Cela n’a clairement rien de surprenant, bien au contraire. Il semble même normal que le président Américain se retrouve dans ce Top 5 des personnalités marquantes de 2018. En effet, et au cours des derniers mois, Donald Trump n’aura eu de cesse de faire parler de lui. L’on retiendra notamment que le président ait ordonné la séparation de parents réfugiés illégaux, et de leurs enfants.



Top 3, Emmanuel Macron



Sur le podium, place au président Français, Emmanuel Macron. Il faut dire que l’année 2018 n’était pas la meilleure pour le président. Très critiqué depuis le mouvement des Gilets jaunes, le reste de l’année sera tout aussi compliquée à gérer. Attentats, grèves SNCF, et, bien sûr, l’affaire Benalla.



Antoine Griezmann, numéro 2



Premier des deux athlètes de ce Top 5, Antoine Griezmann est la star de la Coupe du monde de football 2018. Ce dernier sera élu comme meilleur joueur de la finale face à la Croatie. Et grimpera sur le podium du Ballon d’Or.



Numéro 1, Kylian Mbappé



Cela ne semble même pas être une surprise. C’est bien le footballeur Kylian Mbappé qui est, en 2018, la personnalité la plus marquante. Et pour cause. Il remportera la Coupe du monde de football 2018 à seulement 19 ans, et sera élu meilleur jeune joueur par la FIFA. Au mois de décembre, il obtiendra également le tout premier trophée Kopa, venant récompenser le meilleur joueur de football de moins de 21 ans.

