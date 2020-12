Si 2018 s’est fini en beauté, autant laisser la place à 2019 comme il se doit, avec des recettes à découvrir.

En matière de cuisine, l’année 2019 devrait prendre en compte l’avenir de la planète, tout en proposant des choses originales. Retour sur les recettes tendances à découvrir cette année.



La pâte à cookies crue



Les Américains ont bien été les premiers à lancer cette tendance, qui est devenue mondiale. Désormais, il n’y a plus de honte à manger de la pâte à cookies crue. Il est même possible, à New-York, de trouver un restaurant vendant diverses pâtes à cookies crues. Manière dangereuse de se nourrir il y a quelques années (à cause de la farine et des œufs crus), ce problème a été contourné depuis. Notamment en utilisant de la farine traitée et des œufs pasteurisés.



Les pailles comestibles



Pour être plus écolo ; surtout sur le plastique qui représente 95 % des déchets, place aux pailles comestibles. C’est Sorbos, une société Espagnole, qui propose une gamme de pailles comestibles. Avec des couleurs variées et des goûts qui le sont tout autant. Comme citron, gingembre, chocolat, pomme verte, fraise, ou encore citron vert.



Les probiotiques



Direction, pour les probiotiques, vers l’ensemble des micro-organismes. Ici, il est question de bactéries, virus, parasites et autres champignons non-pathogènes. Attention toutefois, puisqu’il est ici question des bactéries saines. Qui sont déjà ajoutées au yaourt, fromage et lait. Du côté du bio, il est possible d’y retrouver du kéfir, de la bière de gingembre, du kimchi et du kombucha.



Les légumes racines



L’année 2019 pourrait bien voir le succès des légumes racines se confirmer. Ici, l’on parle des potimarrons, du rutabaga, des crosnes, ou encore du manioc, de l’igname et du panais.



Le retour des surgelés



Bien souvent, les surgelés avaient une image néfaste. Et bien trop associés aux phrases connues, comme le trop de sucre, de sel ou de gras. Cependant, il convient de souligner que les marques ont modifié tout cela. Désormais, il est possible de trouver des surgelés, avec des produits bios et très bons pour la santé.

