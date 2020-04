Londres en famille : 5 activités et visites avec les enfants

Véritable capitale Européenne, Londres est un incontournable des voyages en famille.

Londres se démarque notamment lors d’un voyage en famille, notamment grâce à ses divers quartiers et autres monuments. Retour sur 5 activités et visites avec les enfants.



Croisière sur la Tamise et un tour dans le London Eye



À Londres, difficile de passer à côté d’une croisière sur la Tamise. Cette dernière passe par les Docklands et le Canary Wharf, avant de passer le donjon de Londres et le Tower Bridge. Une fois la croisière terminée, pourquoi ne pas prendre la direction du London Eye ? Cette grande roue du millénaire permet une vue panoramique de la ville.



Le British Museum



Autre visite à faire avec les enfants, la découverte du British Museum. Dans ce lieu, l’on retrouve des collections parmi les plus riches du monde. Comme les antiquités égyptiennes et grecques. Avec la Pierre de Rosette. Ou les sculptures du Parthénon.



Les studios Warner Bros Harry Potter



Place ensuite à une excursion du côté de Watford, pour ravir toute la famille. En effet, c’est ici que se trouvent les studios Warner Bros. Leurs portes sont ouvertes et la visite permet de découvrir les coulisses de la célèbre licence Harry Potter. Ici se trouve le vrai Grand Hall, la locomotive Poudlard Express et tous les trésors du bureau de Dumbledore.



Le Muséum national d’histoire naturelle



Toujours une activité à faire avec les enfants, la visite du Muséum national d’histoire naturelle. Des milliers de pièces se trouvent ici et content l’histoire ; et la vie, de la Terre. Des météorites aux expositions interactives, en passant par des animaux empaillés et autres squelettes de dinosaures. Dont un diplodocus de 25 mètres dans le hall d’entrée.



Le musée Tussaud et le Spirit of London



Fondé en 1835 par Marie Tussaud, le musée de cires vaut le détour. Ici, personnages de cire et mises en scène permettent de découvrir les plus grandes stars et autres personnages importants de l’Histoire. Enfin, le Spirit of London met toute la famille à bord d’un taxi londonien. Afin de remonter le temps et de découvrir évènements historiques et culturels, ayant façonné Londres.

